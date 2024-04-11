Известен призовой фонд сборной Франции в случае победы на Евро-2024

Стало известно, сколько могли бы получить игроки сборной Франции в случае победы на Евро-2024.

В случае триумфа каждый футболист национальной команды получит по 470 тысяч евро. Это меньше, чем заработали игроки за выход в финал ЧМ-2022. Тогда каждый из них получил по €490 тыс.

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На групповом этапе Евро-2024 Франция встретится со сборными Нидерландов, Польши и Австрии.