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Известен призовой фонд сборной Франции в случае победы на Евро-2024
Игрок национальной команды получит 470 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Стало известно, сколько могли бы получить игроки сборной Франции в случае победы на Евро-2024.
В случае триумфа каждый футболист национальной команды получит по 470 тысяч евро. Это меньше, чем заработали игроки за выход в финал ЧМ-2022. Тогда каждый из них получил по €490 тыс.
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На групповом этапе Евро-2024 Франция встретится со сборными Нидерландов, Польши и Австрии.
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