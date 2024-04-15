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Хавбек сборной Шотландии может пропустить Евро-24
Плохие новости для игрока
1000 Cuori Rossoblu
Выступления полузащитника "Болоньи" Льюиса Фергюсона за сборную Шотландии на Евро-2024 под вопросом.
Клуб подтвердил, что игроку нужно будет сделать операцию из-за травмы крестообразных связок, которую он получил в матче против "Монцы" (0:0).
"Опустошен новостями, но это жизнь", - написал Фергюсон в Instagram.
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