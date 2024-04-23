Два украинских арбитра поедут на Евро-2024

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матчах финальной стадии Евро-2024 в Германии. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Украинцы попали в элитный список рефери и начнут турнир в качестве резервных арбитров. На поединках они будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного помощника рефери.

С полным списком арбитров Евро-2024 можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля.