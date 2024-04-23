УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2024 - Ребров может вызвать больше игроков

УЕФА расширит заявки сборных на чемпионат Европы 2024 года с 23 до 26 игроков, сообщает Sky Sports.

Согласно данным издания, делегаты организации проголосовали за соответствующее решение. Это изменение должно быть одобрено исполнительным комитетом УАФ, но ожидается, что эта процедура будет формальностью.

Отметим, что заявки уже увеличивали на Евро-2020 в связи с последствиями пандемии коронавируса. Столько же могли заявить команды и на ЧМ-2022.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.