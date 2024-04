Кингсли Коман скорее всего пропустит Евро-2024

В этом месяце Коман был вынужден покинуть матч "Баварии" против "Кельн" (2:0) из-за травмы правой ноги. После поединка появилась информация, что 27-летний футболист сможет вернуться в строй к чемпионату Европы, который состоится летом этого года в Германии.

Однако теперь шансы на то, что француз успеет вовремя восстановиться, значительно уменьшились. Кроме того, сам Коман согласился с тем, что не сможет сыграть за сборную Франции на Евро-2024. Таким образом, в команде Дидье Дешама появилось свободное место. Среди претендентов на место игрока "Баварии" называют Муссу Диаби из "Астон Виллы" и вингера "ПСЖ" Брэдли Баркола.

Kingsley Coman is likely to miss this summer's Euros in Germany. Privately, the winger gives himself very little chance of making it for the tournament. The likes of Bradley Barcola or Moussa Diaby could be called up instead [@lequipe] pic.twitter.com/wnZrdE01B1