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Капитан Осасуны рискует пропустить Евро-2024
Об этом сообщает Marca
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме последнего матча против "Райо Вальекано" капитан памплонцев Давид Гарсия был вынужден покинуть поле из-за физических проблем. После медицинских тестов в Университетской клинике Наварры была подтверждена травма бицепса правой ноги.
Капитан "Осасуны" начнет процесс восстановления и ожидает дальнейшего развития событий. Сезон для центрального защитника может быть уже завершенным. Кроме того, Давид Гарсия был одним из тех, кому пророчили поездку на чемпионат Европы. Он пропустил прошлый сбор из-за травмы, и может случиться так, что эта травма бедра помешает ему попасть на чемпионат Европы.
Добавим, что Давид Гарсия в этом сезоне провел 32 матча и отметился результативной передачей.
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