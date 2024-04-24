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Правительство Беларуси разрешило местным каналам транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
А в перерывах матчей показывать, откуда не Беларусь готовилось нападение
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Правительство Беларуси разрешило местным канала транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.
Так, министерство информации Беларуси своим постановлением №6 от 19 апреля дополнило перечень правообладателей, контент которых можно использовать без получения их разрешения.
В список был добавлен Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ранее в перечне была только Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
Таким образом, согласно документу, был расширен определенный на 2024 год перечень правообладателей, которые являются резидентами "недружественных" стран и запретили или не дали согласия на использование в Беларуси своего контента.
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