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Рюдигер: Два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может победить на Евро
Центрбек "сливочных" отметил прогресс "Бундестим"
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы - 2024.
"Я не жду ничего от болельщиков. Я жду нашего успешного выступления и достижения результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики будут нас поддерживать. Посмотрите на последние товарищеские матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад все было в руинах.
У тренера определенно было много времени на раздумья. Да и состав был другим. Кроме того, у нас сильный дух и хорошая сбалансированность, в том числе и на поле. И, конечно, "Эль Профессор" (Тони Кроос - прим.) вернулся", - сказал Рюдигер в интервью Sky Sports.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе "Бундестим" сыграет со сборными Венгрии, Шотландии и Швейцарии.
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