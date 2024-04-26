Рюдигер: Два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может победить на Евро

Защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы - 2024.

"Я не жду ничего от болельщиков. Я жду нашего успешного выступления и достижения результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики будут нас поддерживать. Посмотрите на последние товарищеские матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад все было в руинах.

У тренера определенно было много времени на раздумья. Да и состав был другим. Кроме того, у нас сильный дух и хорошая сбалансированность, в том числе и на поле. И, конечно, "Эль Профессор" (Тони Кроос - прим.) вернулся", - сказал Рюдигер в интервью Sky Sports.