ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Противостояния Лунина с конкурентом в Реале не будет. Куртуа не поедет с Бельгией на Евро-2024
Планы не изменились
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско исключил возможность участия голкипера "Реала" Тибо Куртуа на предстоящем чемпионате Европы.
"По этому вопросу (вызов Куртуа) всё уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы концентрируемся на игроках, которые находятся в хорошей форме", — заявил Тедеско во вторник на пресс-конференции.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года Куртуа лично
Также 31-летний вратарь на этой неделе был впервые в сезоне включен в заявку "Реала". Тибо попал в число 23 игроков, которые отправились в Мюнхен на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:2).
Бельгия - соперник сборной Украины на Евро-2024. Также "жёлто-синие" сыграют летом в своей группе с национальными командами Румынии и Словакии.
???? Tedesco descarta a Courtois en la Euro— Diario AS (@diarioas) May 1, 2024
✍️ @AS_Fuentenebro
???????? El seleccionador de Bélgica le cierra la puerta del Campeonato de Europa al portero del Real Madrid: “Está todo dicho. Nos centramos en los jugadores que están en forma...”https://t.co/mhPeP2eyvp
Популярное сейчас
- Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Бавария – Реал Мадрид 2:2. Веселая ничья в Мюнхене
- Чемпионка Украины и дочь депутата Слуги народа - днепрянам: Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы
- Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО