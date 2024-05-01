Противостояния Лунина с конкурентом в Реале не будет. Куртуа не поедет с Бельгией на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско исключил возможность участия голкипера "Реала" Тибо Куртуа на предстоящем чемпионате Европы.

"По этому вопросу (вызов Куртуа) всё уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы концентрируемся на игроках, которые находятся в хорошей форме", — заявил Тедеско во вторник на пресс-конференции.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Куртуа лично объявил , что из-за травмы не примет участия в турнире.

Также 31-летний вратарь на этой неделе был впервые в сезоне включен в заявку "Реала". Тибо попал в число 23 игроков, которые отправились в Мюнхен на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:2).

Бельгия - соперник сборной Украины на Евро-2024. Также "жёлто-синие" сыграют летом в своей группе с национальными командами Румынии и Словакии.