Источник: Нагельсман может не взять Горецку на Евро-2024

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Леон Горецка может не принять участия в домашнем чемпионате Европы-2024.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсман рассчитывает на других футболистов в центре поля.

Сам Горецка прокомментировал своё положение в сборной следующим образом:

"Решение за тренером. Я возьму на себя любую роль, которую он для меня предназначит", - сказал 29-летний хавбек.

Ранее Нагельсман не вызвал Горецку на товарищеские матчи сборной в марте - наставник сделал ставку на его 19-летнего одноклубника Александра Павловича.