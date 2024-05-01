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Источник: Нагельсман может не взять Горецку на Евро-2024
В приоритете пока другие игроки
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Леон Горецка может не принять участия в домашнем чемпионате Европы-2024.
По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсман рассчитывает на других футболистов в центре поля.
Сам Горецка прокомментировал своё положение в сборной следующим образом:
"Решение за тренером. Я возьму на себя любую роль, которую он для меня предназначит", - сказал 29-летний хавбек.
Ранее Нагельсман не вызвал Горецку на товарищеские матчи сборной в марте - наставник сделал ставку на его 19-летнего одноклубника Александра Павловича.
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