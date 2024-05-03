УЕФА расширила заявки команд на Евро-2024 до 26 игроков

Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 3 мая, принял решение расширить заявки команд на Евро-2024 с 23 до 26 игроков.

Это решение соответствует рекомендациям Комитета по вопросам соревнований национальных сборных, который 22 апреля проголосовал за это незначительным большинством. Расширение состава команд также означает, что каждый игрок будет фигурировать в заявке на матч.

Это решение начнет действовать за два месяца до начала чемпионата, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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