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УЕФА расширила заявки команд на Евро-2024 до 26 игроков
Решение утверждено
Фото: Design Week
Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 3 мая, принял решение расширить заявки команд на Евро-2024 с 23 до 26 игроков.
Это решение соответствует рекомендациям Комитета по вопросам соревнований национальных сборных, который 22 апреля проголосовал за это незначительным большинством. Расширение состава команд также означает, что каждый игрок будет фигурировать в заявке на матч.
Это решение начнет действовать за два месяца до начала чемпионата, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
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