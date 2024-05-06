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Звезда Баварии и сборной Франции успеет восстановиться к Евро-2024
Восстановление Комана происходит лучше, чем ожидалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман продолжает восстанавливаться после травмы ноги.
Игрок вернулся к частичным тренировкам с командой. Он упорно работает для того, чтобы быть готовым к Евро-2024, а также к потенциальному финалу Лиги Чемпионов.
В текущем сезоне во всех турнирах Коман провел всего 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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