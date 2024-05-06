Звезда Баварии и сборной Франции успеет восстановиться к Евро-2024

Вингер "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

Игрок вернулся к частичным тренировкам с командой. Он упорно работает для того, чтобы быть готовым к Евро-2024, а также к потенциальному финалу Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне во всех турнирах Коман провел всего 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.