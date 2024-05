Meduza, OneRepublic и Leony выпустили официальную песню Евро-2024 - "Fire"

Уже через месяц начнется главное футбольное событие - Евро-2024. УЕФА готовится к этим соревнованиям не только со спортивной точки зрения, а также с культурной и представил официальную песню турнира. Авторами песни "Fire" стали итальянское электронное трио MEDUZA, американская поп-рок группа OneRepublic, номинировавшаяся на Grammy, и немецкая исполнительница Leony. Болельщики смогут услышать гимн в живом исполнении его авторов во время церемонии закрытия, которая пройдет перед началом финала Евро-2024 на "Олимпиаштадион" в Берлине 14 июля.

Во время телетрансляций эта музыка будет сопровождать выход сборных на поле, а также станет музыкальным фоном решающих моментов турнира вроде вручения трофея. Таким образом авторы гарантируют, что уникальная атмосфера Евро-2024, объединяющая музыку и футбол, будет ощущаться во всех малейших аспектах. Кроме того, на стриминговых платформах появился официальный плейлист нынешнего Чемпионата Европы. Также будут еженедельные обновления и отдельные плейлисты от звездных кураторов, что обеспечит динамичный и захватывающий музыкальный фон турнира.

The official UEFA #EURO2024 song ‘FIRE’ is OUT NOW! ????????



Do you want to win TWO tickets to the final in Berlin?!*



????Post a video of yourself with the EURO 2024 song ‘FIRE’

????Tag @euro2024 & #LightYourFire



*T&Cs apply. Link in bio. Multiple entries possible. pic.twitter.com/062fSC3Jks