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Романо: Джонатан Та и Нико Шлоттербек должны принять участие на домашнем Евро
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До Чемпионата Европы по футболу остался месяц и уже вскоре тренеры сборных начнут объявлять игроков, которые примут участие в этом турнире. Хозяева турнира, немцы, уже начали называть первых игроков, которых пригласили в ряды "Бундестим".
В частности защитники Джонатан Та из "Байера" и Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии" будут среди тех футболистов, которые будут готовиться к домашнему Евро. Оба игрока прекрасно проводят сезон в своих командах, что подтверждается результатами не только на внутренней арене (чемпионство "фармацевтов"), но и в еврокубках, где оба их клуба будут играть в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.
???????????? Jonathan Tah and Nico Schlotterbeck, both called up by Julian Nagelsmann for Germany squad at Euro 2024.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024
Full squad release on Thursday. pic.twitter.com/PRgyGVq9OQ
Стоит отметить, что Джонатан Та в 45 поединках отметился 6 голами и результативной передачей. Нико Шлоттербек провел в этом сезоне 46 матчей, где записал на свой счет 2 гола и 4 ассиста.
Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung in den DFB-Kader für die #euro2024, @jonatah! ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 13, 2024
Добавим, что тренер сборной Юлиан Нагельсман объявит полный состав команды 16 мая в Берлине.
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