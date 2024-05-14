Хуммельс и Горецка не будут включены в заявку сборной Германии на Евро-2024 - Bild

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс и полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка пропустят чемпионат Европы-2024, который пройдёт этим летом. Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, оба футболиста не будут включены в финальную заявку наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана, которую он огласит в этот четверг.

Напомним, ранее Хуммельс вышел с "Боруссией" в финал Лиги чемпионов. По итогам двух полуфинальных матчей турнира против "Пари Сен-Жермен" 35-летний центрбек был признан лучшим игроком встречи.