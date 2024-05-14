38-летний Жиру назвал свою следующую цель в карьере

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своей ближайшей цели в футболе.

Вы выиграли практически всё. Какие мечты у вас ещё есть в 38 лет?

"Может быть, это победа на чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир в сборной. Мы проиграли в домашнем финале в 2016 году, и мне это хорошо запомнилось. Это поспособствовало нашему успеху в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе в составе "Милана" и сборной Франции было для меня правильным решением в нужное время", - передаёт слова Жиру Sempre Milan.