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38-летний Жиру назвал свою следующую цель в карьере
Ветеран не останавливается на достигнутом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своей ближайшей цели в футболе.
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"Может быть, это победа на чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир в сборной. Мы проиграли в домашнем финале в 2016 году, и мне это хорошо запомнилось. Это поспособствовало нашему успеху в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе в составе "Милана" и сборной Франции было для меня правильным решением в нужное время", - передаёт слова Жиру Sempre Milan.
Напомним, вчера "Милан" официально объявил об уходе Жиру этим летом. Ожидается, что Жиру присоединится к американскому "Лос-Анджелесу".
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