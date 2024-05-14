УЕФА вводит новую инициативу на ЕВРО-2024: Арбитры будут объяснять капитанам ключевые решения

УЕФА объявил о новой инициативе, направленной на улучшение коммуникации между арбитрами и капитанами команд на ЕВРО-2024.

Согласно этому нововведению, арбитры будут объяснять капитанам ключевые решения, принятые в течение матча.

"Официальные лица на поле принимают от 200 до 250 решений за матч, иногда под огромным давлением, и каждое из них тщательно изучается с разных сторон. Мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что привело к принятию определенных решений", - говорится в заявлении УЕФА.

Игроки, которые будут подходить к официальным лицам и проявлять неуважение или несогласие, получат желтую карточку.