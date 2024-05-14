ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА вводит новую инициативу на ЕВРО-2024: Арбитры будут объяснять капитанам ключевые решения
Другие игроки, которые будут проявлять неуважение или несогласие, будут получать желтую карточку
Фото: ru.uefa.com
УЕФА объявил о новой инициативе, направленной на улучшение коммуникации между арбитрами и капитанами команд на ЕВРО-2024.
Согласно этому нововведению, арбитры будут объяснять капитанам ключевые решения, принятые в течение матча.
"Официальные лица на поле принимают от 200 до 250 решений за матч, иногда под огромным давлением, и каждое из них тщательно изучается с разных сторон. Мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что привело к принятию определенных решений", - говорится в заявлении УЕФА.
Игроки, которые будут подходить к официальным лицам и проявлять неуважение или несогласие, получат желтую карточку.
Популярное сейчас
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Источник назвал город, в котором Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
- Украинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое
- Ребров назвал дату обнародования заявки сборной Украины на Евро-2024
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО