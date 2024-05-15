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Первая сборная обнародовала заявку на Евро-2024
Венгрия опубликовала список игроков, которые поедут на чемпионат Европы
Фото: en.mlsz.hu
Сборная Венгрии стала первой командой, которая опубликовала заявку на чемпионат Европы 2024 года. Главный тренер Марко Росси вызвал на турнир 26 футболистов.
Вратари: Петер Гулачи ("РБ Лейпциг"), Дибус Денеш ("Ференцварош"), Петер Саппанош ("Пакш")
Защитники: Ботонд Балог ("Парма"), Эндре Ботка ("Ференцварош"), Мартон Дардаи ("Герта"), Аттила Фиола ("Фегервар"), Адам Ланг ("Омония), Вилли Орбан ("РБ Лейпциг"), Аттила Салаи ("Фрайбург")
Полузащитники: Бендегуз Болла ("Серветт"), Михай Ката (МТК), Милош Керкез ("Борнмут"), Ласло Кляйнхайслер ("Хайдук"), Адам Надь ("Специя"), Жолт Надь ("Академия Пушкаша"), Лоик Него ("Гавр"), Андраш Шефер ("Унион"), Каллум Стайлз ("Сандерленд")
Нападающие: Мартин Адам ("Ульсан Хендай"), Кевин Чобот ("Уйпешт"), Даниэль Газдаг ("Филалельфия Юнион"), Кристофер Горват ("Кечкемет"), Роланд Шаллаи ("Фрайбург"), Доминик Собослаи ("Ливерпуль"), Барнабаш Варга ("Ференцварош")
Резервный список: Кристиан Листеш ("Ференцварош"), Аттила Мочи ("Ризеспор"), Балаж Тот ("Фегервар"), Залан Ванча ("Ломмел"), Балинт Вечеи ("Пакш").
Напомним, Венгрия сыграет в группе А с Германией, Шотландией и Швейцарией.
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