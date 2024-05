Николо Дзаньоло пропустит Евро-2024 из-за травмы

"Астон Вилла" на этой неделе сыграла вничью с "Ливерпулем" - 3:3. В этом поединке в середине второго тайма появился полузащитник "львов" Николо Дзаньоло, после чего в конце встречи его были вынуждены заменить из-за повреждения.

По информации La Gazzetta dello Sport, бывший игрок "Ромы" не сможет принять участие на Евро-2024. Как оказалось, Николо Дзаньоло имеет микроперелом стопы, в результате чего он будет отсутствовать минимум месяц. Стоит добавить, что предыдущий Чемпионат Европы итальянец также пропустил из-за разрыва крестообразной связки на левом колене. Тогда его сборная стала победителем этого турнира.

Nicolo Zaniolo is set to miss out on EURO 2024, his second Euros in a row, after picking up a 'serious' injury while on Premier League duty for Aston Villa against Liverpool on Monday night. https://t.co/prd2LrJGlW #Zaniolo #AVFC #Italy #Azzurri #EURO2024 #Calcio