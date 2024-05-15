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Николо Дзаньоло пропустит Евро-2024 из-за травмы
Игрок второй раз подряд будет пропускать Чемпионат Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" на этой неделе сыграла вничью с "Ливерпулем" - 3:3. В этом поединке в середине второго тайма появился полузащитник "львов" Николо Дзаньоло, после чего в конце встречи его были вынуждены заменить из-за повреждения.
По информации La Gazzetta dello Sport, бывший игрок "Ромы" не сможет принять участие на Евро-2024. Как оказалось, Николо Дзаньоло имеет микроперелом стопы, в результате чего он будет отсутствовать минимум месяц. Стоит добавить, что предыдущий Чемпионат Европы итальянец также пропустил из-за разрыва крестообразной связки на левом колене. Тогда его сборная стала победителем этого турнира.
Nicolo Zaniolo is set to miss out on EURO 2024, his second Euros in a row, after picking up a 'serious' injury while on Premier League duty for Aston Villa against Liverpool on Monday night. https://t.co/prd2LrJGlW #Zaniolo #AVFC #Italy #Azzurri #EURO2024 #Calcio— Football Italia (@footballitalia) May 14, 2024
Всего Николо Дзаньоло в этом сезоне провел 40 матчей и отметился 3 голами.
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