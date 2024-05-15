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Судаков получил незначительную травму, но должен быть готов к Евро-2024
Его травма не очень серьезная (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков получил повреждение на последней тренировке перед финалом Кубка Украины против "Ворсклы". Травма, к счастью, несерьезная, и ожидается, что футболист сыграет на чемпионате Европы.
Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал состояние здоровья Георгия:
"Его нам не хватало сегодня (в матче против "Ворсклы"). Он не мог играть, поэтому мы не хотели рисковать. Его травма не очень серьезная. Это хорошая новость и для нас, и для сборной Украины. Он будет готов сыграть на Евро-2024".
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