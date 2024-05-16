Без четырёх финалистов ЛЧ. Сборная Германии обнародовала предварительный состав на Евро-2024

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил свой предварительный состав на домашний чемпионат Европы сегодня на DRIVE. Volkswagen Group Forum в Берлине. Среди 27 игроков присутствуют четыре голкипера.

Стоит отметить, что в список не попали четыре футболиста дортмундской "Боруссии" (Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Карим Адейеми и Юлиан Брандт), форвард "Лейпцига" (выступает в аренде за "Тоттенхэм") Тимо Вернер, а также два игрока "Баварии" - Серж Гнабри и Леон Горецка,



Вратари: Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Александр Нюбель ("Штутгарт"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

Защитники: Вальдемар Антон ("Штутгарт"), Бенджамин Хенрикс ("РБ Лейпциг"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Робин Кох ("Айнтрахт" Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт ("Штутгарт"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Джонатан Та ("Байер 04" Леверкузен)

Полузащитники: Роберт Андрих ("Байер 04" Леверкузен), Крис Фюрих ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Тони Кроос ("Реал" Мадрид), Джамал Мусиала ("Бавария"), Александар Павлович ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Флориан Виртц ("Байер 04" Леверкузен)

Нападающие: Максимилиан Байер ("Хоффенхайм"), Никлас Фюлькруг ("Боруссия" Дортмунд), Кай Хаверц ("Арсенал"), Томас Мюллер ("Бавария"), Дениз Ундав ("Штутгарт").

В заявке отсутствуют такие игроки как Матс Хуммельс, Юлиан Брандт, Эмре Джан Карим Адейеми (все из дортмундской "Боруссии"), Леон Горетцка из "Баварии" и Йонас Хофманн из "Байера".

Напомним, Германия сыграет в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией. Перед этим хозяева нынешнего Евро проведут 3 июня в Нюрнберге товарищескую игру со сборной Украины.