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"Они очень разочарованы". Нагельсман - о реакции Хуммельса и Горецки на непопадание в заявку на Евро-2024
Коуч объяснил свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о том, как защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс и полузащитник "Баварии" Леон Горецка восприняли отсутствие своих фамилий в
"Я долго разговаривал и с Хуммельсом, и с Горецкой. Они очень разочарованы. Раньше, когда я тренировал клубы, у меня были проблемы в ведении подобных разговоров. Взять хочется с собой всех.
В конце концов, мне как главному тренеру приходится принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться там (на Евро - прим.). Я пытался объяснить, почему они не были включены в заявку. Понятно, что им грустно. Беседы прошли неплохо но, конечно же, в жизни бывают и более приятные разговоры", - передаёт слова специалиста Bayern & Germany.
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