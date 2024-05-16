Нагельсман – о Тони Кроосе: Он будет поддержкой для всех игроков

Юлиан Нагельсман, главный тренер сборной Германии, рассказал о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе, которого вызвали в национальную команду на Евро-2024.

"Я ожидаю, что он будет поддержкой для всех игроков. Он очень помогает другим футболистам. Тони всегда спокоен на поле".

"Я знаю его давно, но целостное впечатление о нем сложилось только в марте. Он абсолютно нормальный, приземленный и общается с молодыми игроками. Кроос всегда был рядом и выделялся только хорошими выступлениями", - добавил специалист.

Тони за "Реал" во всех турнирах этого сезона сыграл 46 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 9 ассистов.