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Нагельсман – о Тони Кроосе: Он будет поддержкой для всех игроков
Наставник сборной Германии считает, что игрок очень поможет команде на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Юлиан Нагельсман, главный тренер сборной Германии, рассказал о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе, которого вызвали в национальную команду на Евро-2024.
"Я ожидаю, что он будет поддержкой для всех игроков. Он очень помогает другим футболистам. Тони всегда спокоен на поле".
"Я знаю его давно, но целостное впечатление о нем сложилось только в марте. Он абсолютно нормальный, приземленный и общается с молодыми игроками. Кроос всегда был рядом и выделялся только хорошими выступлениями", - добавил специалист.
Тони за "Реал" во всех турнирах этого сезона сыграл 46 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 9 ассистов.
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