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Сборная Нидерландов обнародовала предварительный состав на Евро-2024
Юрриен Тимбер, Джошуа Зиркзе и Виффер остались вне игры
Фото: twitter.com/OnsOranje
Сборная Нидерландов объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.
???????????? OFFICIAL: Dutch national team provisional squad with initial 30 players for Euro 2024!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024
Jurrien Timber, Joshua Zirkzee and Wieffer have been left OUT. ⛔️ pic.twitter.com/EHv51mb71M
В заявку не попали такие игроки как: Юрриен Тимбер, Джошуа Зиркзе и Матс Виффер.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
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