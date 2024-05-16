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Last Dance для Жиру. Дешам определился с заявкой сборной Франции на Евро-2024
Известен состав команды
RTE
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам определился с предварительным составом команды на Евро-2024
Голкиперы: Альфонс Ареола ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс").
Защитники: Жонатан Клосс ("Марсель"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибрагим Конате ("Ливерпуль"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Жуль Кунде ("Барселона"), Ферлан Менди ("Реал Мадрид"), Бенжамин Павар ("Интер"), Дайо Упамекано ("Бавария").
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Полузащитники: Адриен Рабьо ("Ювентус"), Эдуардо Камавинга ("Реал Мадрид"), Юссуф Фофана ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Орельен Чуамени ("Реал Мадрид"), Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад"), Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ").
Нападающие: Маркус Тюрам ("Интер"), Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле (все из "ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Милан").
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