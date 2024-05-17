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Тренер сборной Франции объяснил, почему он не вызвал хавбека Челси в национальную команду на Евро-2024
У него был сложный сезон (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он не вызвал полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку в национальную команду на Евро-2024.
"Конечно, его могли вызвать. Но у него был сложный сезон. Недавно он сыграл несколько минут, но, возможно, этого недостаточно. Он вылечился, это точно. Его можно было бы вызвать, но у нас много атакующих игроков".
Кристофер Нкунку в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола.
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