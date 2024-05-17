Тренер сборной Франции объяснил, почему он не вызвал хавбека Челси в национальную команду на Евро-2024

Тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он не вызвал полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку в национальную команду на Евро-2024.

"Конечно, его могли вызвать. Но у него был сложный сезон. Недавно он сыграл несколько минут, но, возможно, этого недостаточно. Он вылечился, это точно. Его можно было бы вызвать, но у нас много атакующих игроков".