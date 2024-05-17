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WP Sportowe Fakty: 18 футболистов точно поедут на Евро-2024
Вакантными останутся 8 мест
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Меньше чем через месяц стартует чемпионат Европы, который состоится в Германии. Некоторые команды начали уже объявлять свои предварительные составы на этот турнир. Польское издание WP Sportowe Fakty информирует, что в их сборной 18 игроков закрепили за собой место в заявке на Евро-2024.
Вратари: Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус")
Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешинский ("Эмполи"), Мэтти Кэш ("Астон Вилла"), Павел Давидович ("Верона"), Якуб Кивиор ("Арсенал"), Бартош Саламон ("Лех" Познань)
Полузащитники: Пшемыслав Франковский ("Ланс"), Якуб Модер ("Брайтон"), Якуб Пйотровский ("Лудогорец"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед"), Дамиан Шиманский ("АЕК" Афины), Себастьян Шиманский ("Фенербахче"), Никола Залевский ("Рома"), Петр Зелинский ("Наполи").
Нападающие: Роберт Левандовский ("Барселона"), Кароль Свидерский ("Верона")
Добавим, что в заявке на Евро-2024 может быть 26 игроков. Михал Пробеж объявит официальный состав "кадры" на чемпионат Европы 29 мая. Напомним, что сборная Польши сыграет в группе D, где ее соперниками будут Франция, Нидерланды и Австрия.
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