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Звездный хавбек сборной Испании пропустит Евро-2024
Срок восстановления игрока после травмы неизвестен
Betis
Полузащитник "Реал Бетиса" Иско не сможет принять участие в Евро-2024 из-за травмы.
Игрок получил перелом малоберцовой кости ноги в матче против "Лас-Пальмаса" (2:2).
В ближайшие часы врачи решат, нужна ли будет операция. От этого решения будет зависеть срок восстановления, но его участие в Евро-2024 полностью исключено.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего полузащитника 8 голов и 5 ассистов в 29 матчах за "Бетис" в Ла Лиге.
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