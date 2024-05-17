Звездный хавбек сборной Испании пропустит Евро-2024

Полузащитник "Реал Бетиса" Иско не сможет принять участие в Евро-2024 из-за травмы.

Игрок получил перелом малоберцовой кости ноги в матче против "Лас-Пальмаса" (2:2).

В ближайшие часы врачи решат, нужна ли будет операция. От этого решения будет зависеть срок восстановления, но его участие в Евро-2024 полностью исключено.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего полузащитника 8 голов и 5 ассистов в 29 матчах за "Бетис" в Ла Лиге.

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