Швейцария объявила предварительный состав на Евро-2024

Национальная сборная Швейцарии объявила предварительный состав на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Марвин Келлер, Грегор Кобель, Ивон Мвого, Паскаль Лорец, Ян Зоммер.



Защитники: Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Фабиан Шер, Орель Аменда, Улиссес Гарсия, Альбиан Хайдари, Кевин Мбабу, Брайан Око, Бечир Омерагич, Рикардо Родригес, Цедрик Цезигер, Леонидас Стергиу.



Полузащитники: Михел Эбишер, Уран Бислими, Квандво Дуа, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Шердан Шакири, Денис Закария, Рубен Варгас, Жоэль Монтейру, Дан Ндой, Ардон Джашари, Стивен Цубер, Филип Угринич, Ренато Штеффен, Фабиан Ридер.



Нападающие: Ноа Окафор, Зеки Амдуни, Венсан Сьерро, Анди Зекири, Брил Эмболо.

Отметим, что в ходе подготовки к соревнованиям будут задействованы все 38 игроков, которые попали в заявку. Тренер национальной сборной Мурат Якин должен сообщить УЕФА окончательный состав из 26 футболистов до 23:59 7 июня.