Попов - о Евро-2024: Как минимум, мы должны выйти из группы, а дальше уже ставить задачи от игры к игре

Защитник "Динамо" и сборной Украины Денис Попов поделился ожиданиями относительно выступления национальной команды на Евро-2024.

- Чего можно ожидать от сборной Украины на Евро-2024?

- Как минимум, выхода из группы, а дальше уже ставить задачи от игры к игре. Потенциал у нашей сборной есть, многие футболисты выступают за рубежом в топ-чемпионатах. Это плюс для команды, нужно, чтобы как можно больше игроков ехали за границу, росли в профессиональном плане и прославляли Украину на международной арене.