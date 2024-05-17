ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попов - о Евро-2024: Как минимум, мы должны выйти из группы, а дальше уже ставить задачи от игры к игре
Денис Попов ответил на вопросы журналистов
Фото: FC Dynamo Kyiv
Защитник "Динамо" и сборной Украины Денис Попов поделился ожиданиями относительно выступления национальной команды на Евро-2024.
- Чего можно ожидать от сборной Украины на Евро-2024?
- Как минимум, выхода из группы, а дальше уже ставить задачи от игры к игре. Потенциал у нашей сборной есть, многие футболисты выступают за рубежом в топ-чемпионатах. Это плюс для команды, нужно, чтобы как можно больше игроков ехали за границу, росли в профессиональном плане и прославляли Украину на международной арене.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера
- "Они очень разочарованы". Нагельсман - о реакции Хуммельса и Горецки на непопадание в заявку на Евро-2024
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО