38-летний Модрич, экс-игрок Динамо и другие. Объявлен состав сборной Хорватии на Евро-2024

Пресс-служба сборной Хорватии объявила расширенный состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы - 2024.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домагой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эрлич, Марин Понграчич.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Мартин Батурина.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Пьяца, Анте Будимир, Марко Пашалич.

Ещё девять футболистов попали в резервный список - на случай изменений в заявке.

Напомним, что соперниками "шашечных" на финальной стадии Евро-2024 в одной группе станут сборные Испании, Италии и Албании.

???? Here it is! ????#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! ????????????#Family #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/xDkEOEwVm9