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38-летний Модрич, экс-игрок Динамо и другие. Объявлен состав сборной Хорватии на Евро-2024
В предварительной заявке 35 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Хорватии объявила расширенный состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы - 2024.
Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.
Защитники: Домагой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эрлич, Марин Понграчич.
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Мартин Батурина.
Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Пьяца, Анте Будимир, Марко Пашалич.
Ещё девять футболистов попали в резервный список - на случай изменений в заявке.
Напомним, что соперниками "шашечных" на финальной стадии Евро-2024 в одной группе станут сборные Испании, Италии и Албании.
???? Here it is! ????#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! ????????????#Family #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/xDkEOEwVm9— HNS (@HNS_CFF) May 20, 2024
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