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Сборная Грузии получит 1 млн долларов за выход на Евро-2024
Решение совпало с началом масштабных протестов в стране
Football Whispers
Правительство увеличит премию сборной Грузии по футболу за выход на Евро-2024 в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов), заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия в размере 850 тысяч лари. Мы обсудили с Министерством культуры и спорта и приняли решение увеличить размер премии до 3 миллионов лари", – заявил Кобахидзе.
Напомним, сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы благодаря победе в финале плей-офф над национальной командой Греции (0:0, 4:2 в серии пенальти).
На финальной стадии турнира "крестоносцы" сыграют в группе F со сборными Турции, Португалии и Чехии.
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