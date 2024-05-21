Сборная Грузии получит 1 млн долларов за выход на Евро-2024

Правительство увеличит премию сборной Грузии по футболу за выход на Евро-2024 в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов), заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия в размере 850 тысяч лари. Мы обсудили с Министерством культуры и спорта и приняли решение увеличить размер премии до 3 миллионов лари", – заявил Кобахидзе.

Напомним, сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы благодаря победе в финале плей-офф над национальной командой Греции (0:0, 4:2 в серии пенальти).

На финальной стадии турнира "крестоносцы" сыграют в группе F со сборными Турции, Португалии и Чехии.