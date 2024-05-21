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Хендерсон не сыграет за сборную Англии на Евро-2024
Тренер недостаточно удовлетворён выступлениями опытного хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон не включён в предварительный состав сборной Англии на чемпионат Европы-2024.
Как сообщает Daily Mail, главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт заменит 33-летнего Хендерсона хавбеком "Ливерпуля" Кёртисом Джонсом.
Также не будет включен в заявку на турнир защитник "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, который с февраля не появлялся на поле из-за травмы.
Напомним, прошлым летом Хендерсон перешёл из "Ливерпуля" в аравийский "Аль-Иттифаком", но уже в зимнее трансферное окно изъявил желание покинуть клуб, и перебрался в "Аякс".
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