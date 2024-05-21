Рашфорд остался вне заявки сборной Англии на Евро-2024 - виной тому стал провальный сезон в МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не сыграет за сборную Англию на чемпионате Европы-2024.

По данным The Athletic, главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт исключил 26-летнего форварда из предварительной заявки на турнир, состоящей из 30 игроков.

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Рашфорд провел неудачный сезон в "МЮ", забив всего лишь восемь голов за команду Эрика тен Хага во всех турнирах. На протяжении всей кампании Маркус также страдал от множества травм.

На счету Рашфорда 17 забитых мячей в 60 матчах за сборную Англии. Дебют футболиста в составе национальной команды состоялся в 2016 году.