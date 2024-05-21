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Роналду и Пепе попали в заявку сборной Португалии на Евро-2024
В списке - 26 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Пресс-служба сборной Португалии огласила заявку на предстоящий чемпионат Европы–2024.
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома").
Защитники: Антониу Силва ("Бенфика"), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба - "ПСЖ"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нельсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Невеш ("Бенфика"), Жоау Палинья ("Фулхэм"), Отавио ("Аль-Наср"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Витинья ("ПСЖ"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Франсишку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Жоау Феликс ("Барселона"), Педру Нету ("Вулверхэмптон") и Рафаэл Леау ("Милан").
Напомним, Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. На финальной студии турнира сборная Португалии сыграет в группе F против национальных команд Турции, Грузии и Чехии.
???????? ???????????????????????????????????????? para o #EURO2024. ???????????? #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/wpi9VMZfj2— Portugal (@selecaoportugal) May 21, 2024
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