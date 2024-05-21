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33 футболиста. Сборная Англии обнародовала предварительный состав на Евро-2024
В заявку не попали девять игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил предварительный состав на чемпионат Европы-2024. В список попали 33 футболиста.
Confirming the #ThreeLions' pre-#EURO2024 training squad! ????????????????????????????— England (@England) May 21, 2024
Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Джеймс Траффорд ("Бернли").
Защитники: Джарред Брентуэйт ("Эвертон"), Льюис Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Марк Гейи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Дарелл Куанса ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Кирпн Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Конор Галлахер ("Челси"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Коби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас").
Форварды: Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Антони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Джеймс Маддисон ("Тоттенхэм"), Коул Палмер ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
В заявку не попали такие игроки как: Маркус Рашфорд, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс, Ник Поуп, Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Леви Колвилл.
Отметим, что в ходе подготовки к соревнованиям будут задействованы все 33 игрока, которые попали в заявку. Тренер национальной сборной Гарет Саутгейт должен сообщить УЕФА окончательный состав из 26 футболистов до 23:59 7 июня.
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