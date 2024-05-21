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Саутгейт - об Эрике Дайере: Он немного отстает от других ребят, которых мы выбрали для Евро-2024
Специалист прокомментировал свое решение
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему защитник "Баварии" Эрик Дайер не был включен в состав команды на Евро-2024.
"Он очень хорошо играл за "Баварию", и я знаю, что они очень, очень довольны им. Но мы считаем, что Эрик немного отстает от других ребят, которых мы выбрали".
"Мы следили за каждой игрой. Очевидно, что он также хорошо играл в матчах Лиги чемпионов, поэтому мы это осознавали. Но мы оценивали все в целом", - добавил Гарет.
Напомним, что сегодня, 21 мая,
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