Саутгейт - об Эрике Дайере: Он немного отстает от других ребят, которых мы выбрали для Евро-2024

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему защитник "Баварии" Эрик Дайер не был включен в состав команды на Евро-2024.

"Он очень хорошо играл за "Баварию", и я знаю, что они очень, очень довольны им. Но мы считаем, что Эрик немного отстает от других ребят, которых мы выбрали".

Читайте также Бавария интересуется защитником Тоттенхэма

"Мы следили за каждой игрой. Очевидно, что он также хорошо играл в матчах Лиги чемпионов, поэтому мы это осознавали. Но мы оценивали все в целом", - добавил Гарет.