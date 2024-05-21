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Сборная Словении объявила предварительный состав команды на Евро-2024
В заявку на данный момент вошли 29 игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словении объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.
Вратари: Ян Облак, Вид Белец, Игорь Векич, Матевж Видовшек.
Защитники: Жан Карничник, Миха Блажич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Ваня Дркушич, Давид Брекало, Жан Залетел.
Полузащитники: Тими Элшник, Санди Ловрич, Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич, Йон Горенц-Станкович, Томи Горват, Ясмин Куртич, Нино Жугель, Миха Зайц, Адриан Зелькович.
Нападающие: Ян Млакар, Жан Випотник, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Жан Целар, Лука Захович, Йосип Иличич.
Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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