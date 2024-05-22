Сборная Австрии объявила предварительный состав команды на Евро-2024. Тренер Ральф Рангник вызвал в сборную 29 игроков, где потом трое из них отсеются, поскольку в заявке на Чемпионат Европы могут быть только 26 футболистов.

Вратари: Никлас Хедль ("Рапид"), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер ("Юнион Сент-Жилуаз"), Патрик Пентц ("Брондбю")

Защитники: Флавиус Данилюк ("Зальцбург"), Кевин Данзо ("Ланс"), Штефан Лайнер, Максимилиан Вёбер (оба - "Боруссия" Менхенгладбах), Филипп Лингарт ("Фрайбург"), Филипп Мвене ("Майнц"), Штефан Пош ("Болонья"), Леопольд Кверфельд ("Рапид"), Гернот Траунер ("Фейенорд")

Полузащитники: Тьерно Балло ("Вольфсбергер"), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба - "РБ Лейпциг"), Флориан Гриллич ("Хоффенхайм"), Марко Грюлль, Маттис Зайдль (оба - "Рапид"), Флориан Кайнц ("Кельн"), Конрад Лаймер ("Бавария"), Александер Прасс ("Штурм" Грац), Марсель Забитцер ("Боруссия" Дортмунд), Романо Шмид ("Вердер"), Патрик Виммер ("Вольфсбург")

Нападающие: Марко Арнаутович ("Интер"), Максимилиан Энтруп ("Гартберг"), Михаэль Грегорич ("Фрайбург"), Андреас Вайманн ("Вест Бромвич")

Добавим, что на Евро-2024 из-за травм не примут участие Давид Алаба ("Реал"), Ксавер Шлагер ("РБ Лейпциг"), Саша Калайджич ("Айнтрахт" Франкфурт") и Александер Шлагер ("Зальцбург"). Впрочем, защитник мадридского "Реала" будет сопровождать команду на турнире как "неиграющий капитан" и оказывать поддержку за пределами поля.

Напомним, что сборная Австрии сыграет в группе D, где ее соперниками будут Польша, Франция и Нидерланды.