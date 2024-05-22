Сборная Шотландии объявила предварительный состав команды на Евро-2024. В списке 28 игроков

Сборная Шотландии обнародовала предварительный состав команды на Чемпионат Европы, который состоится в Германии. Тренер Стив Кларк вызвал в национальную команду 28 игроков.

Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон (оба - " Харт оф Мидлотиан"), Ангус Ганн ("Норвич"), Лиам Келли ("Мотервелл")

Защитники: Лиам Купер ("Лидс Юнайтед"), Грант Хенли ("Норвич"), Джек Хендри ("Аль-Иттифак" Саудовская Аравия), Скотт Маккенна ("Копенгаген"), Росс Маккрори ("Бристоль Сити"), Райан Портеус ("Уотфорд"), Энтони Ралстон ("Селтик"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джон Суттар ("Рейнджерс"), Грег Тейлор ("Селтик"), Киран Тирни ("Реал Сосьедад")

Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Кристи ("Борнмут"), Билли Гилмор ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Кенни Маклин ("Норвич"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед")

Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Бен Доак ("Ливерпуль"), Линдон Дайкс ("Куинз Парк Рейнджерс"), Джеймс Форрест ("Селтик"),

Лоуренс Шенкленд ("Харт оф Мидлотиан")

В составе команды есть два незащищенных игрока - Росс Маккрори и Бен Доак. Защитник уже был частью сборной Шотландии, тогда как нападающий "Ливерпуля" получил свой первый вызов в национальную команду после того, как поразил своей игрой в составе молодежной сборной до 21 года.

Добавим, что подопечные Стива Кларка на Евро-2024 играют в группе А, где их соперниками являются Венгрия, Германия и Швейцария.