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Сборная Шотландии объявила предварительный состав команды на Евро-2024. В списке 28 игроков
Об этом сообщает Шотландская футбольная ассоциация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Шотландии обнародовала предварительный состав команды на Чемпионат Европы, который состоится в Германии. Тренер Стив Кларк вызвал в национальную команду 28 игроков.
Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон (оба - " Харт оф Мидлотиан"), Ангус Ганн ("Норвич"), Лиам Келли ("Мотервелл")
Защитники: Лиам Купер ("Лидс Юнайтед"), Грант Хенли ("Норвич"), Джек Хендри ("Аль-Иттифак" Саудовская Аравия), Скотт Маккенна ("Копенгаген"), Росс Маккрори ("Бристоль Сити"), Райан Портеус ("Уотфорд"), Энтони Ралстон ("Селтик"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джон Суттар ("Рейнджерс"), Грег Тейлор ("Селтик"), Киран Тирни ("Реал Сосьедад")
Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Кристи ("Борнмут"), Билли Гилмор ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Кенни Маклин ("Норвич"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед")
Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Бен Доак ("Ливерпуль"), Линдон Дайкс ("Куинз Парк Рейнджерс"), Джеймс Форрест ("Селтик"),
Лоуренс Шенкленд ("Харт оф Мидлотиан")
В составе команды есть два незащищенных игрока - Росс Маккрори и Бен Доак. Защитник уже был частью сборной Шотландии, тогда как нападающий "Ливерпуля" получил свой первый вызов в национальную команду после того, как поразил своей игрой в составе молодежной сборной до 21 года.
Добавим, что подопечные Стива Кларка на Евро-2024 играют в группе А, где их соперниками являются Венгрия, Германия и Швейцария.
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