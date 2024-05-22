Грузия объявила заявку на Евро-2024 - в списке есть легионер Шахтера

Сборная Грузии опубликовала расширенную заявку на чемпионат Европы 2024 года. Главный тренер национальной команды Вилли Саньоль вызвал 26 игроков.

Стоит отметить, что в список попали защитник донецкого "Шахтера" Георгий Гочолеишвили и вингер "Динамо" Батуми Георгий Цитаишвили (его контракт, по-прежнему, принадлежит киевскому "Динамо").

Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Динамо Тбилиси", Грузия), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).

Защитники: Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Джимми Табидзе ("Панетоликос", Греция), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Отар Какабадзе (Краков, Польша), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Украина);

Полузащитники и нападающие: Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Джаба Канкава ("Словани", Словакия), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Австрия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Греция), Георгий Цитаишвили ("Динамо Батуми", Грузия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Георгий Микутадзе ("Мец, Франция"), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Квилитаиа ("Апоэль", Кипр), Хвича Кварацхелия ("Неаполь", Италия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция).

Напомним, Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Португалией и Чехией.