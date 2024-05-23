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Один из наших соперников. Словакия объявила предварительную заявку на Евро
К этому списку присоединятся еще 6 игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словакии объявила предварительную заявку на Евро-2024, куда попали 20 футболистов. Это игроки, для которых клубный сезон уже завершился.
Остальные исполнители присоединятся к партнерам 31 мая, когда словацкая команда начнет официальный сбор.
Вратари: Любомир Белко ("Жилина"), Доминик Такач ("Спартак Трнава").
Защитники: Петер Пекарик ("Герта", Берлин), Матуш Кмет ("Тренчин"), Марек Кристиан Бартош ("Железьярне Подбрезова"), Патрик Лейтнер ("Жилина"), Себастьян Коша ("Спартак Трнава"), Давид Ханцко ("Фейеноорд Роттердам").
Полузащитники: Артур Гайдош ("Тренчин"), Матуш Беро ("Бохум"), Юрай Куцка ("Слован Братислава"), Ласло Бенеш ("Гамбург"), Мате Сольгаи ("Мезёкёвешд Жори"), Якуб Кадак ("Люцерн"), Давид Дуриш ("Асколи"), Лео Зауэр ("Фейеноорд Роттердам")
Нападающие: Роберт Полиевка ("Дукла Банска Бистрица"), Роберт Боженик ("Боавишта"), Давид Стрелец ("Слован Братислава"), Любомир Тупта ("Слован Либерец").
Напомним, на Евро-2024 словаки будут играть в группе Е, где их соперниками являются Украина, Бельгия и Румыния.
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