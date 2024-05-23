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Рой Кин - о Тренте: Он не умеет обороняться. Нельзя ставить его на Евро против топ-сборных
Легенда "МЮ" сомневается в латерале
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике оборонительные качества защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в преддверии чемпионата Европы-2024.
"Нельзя ставить его в полузащиту против одной из лучших команд. В одной или двух играх в группе вам это сойдет с рук. Но против настоящих топ-сборных вроде Франции или Германии, или каких угодно ещё, в стадиях на выбывание, нельзя ставить Трента - он не умеет защищаться.
В полузащите нужно уметь обороняться. Вспомните матч с "Эвертоном" – он не агрессивен в защите. Я люблю его работу с мячом, очень люблю, но на этом уровне мы говорим о плей-офф. Против действительно классной команды Тренту придётся тяжело", - цитирует Кина sportskeeda.
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