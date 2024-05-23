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Майк Меньян может пропустить Евро-2024 из-за травмы
Игрок должен пройти медицинское обследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Милана" и сборной Франции Майк Меньян получил повреждение во время тренировки команды. Это ставит под угрозу его участие в Чемпионате Европы этим летом.
Француз травмировал палец во время утренней тренировки с "Миланом". Майк должен пройти медицинское обследование, чтобы определить серьезность повреждение.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам будет ждать результатов для того, чтобы 7 июня принять окончательное решение по составу команды на Евро.
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