ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
30 игроков. Сборная Италии обнародовала предварительный состав на Евро-2024
В заявку попали 30 футболистов, вскоре четыре игрока будут исключены из списка
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Италии объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Иван Проведель, Гульельмо Викарио.
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно, Риккардо Калафиори, Андреа Камбьясо, Маттео Дармиан, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Роберто Манчини, Джорджо Скальвини.
Полузащитники: Николо Барелла, Брайан Кристанте, Николо Фаджоли, Майкл Фолоруншо, Давиде Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Риччи.
Нападающие: Федерико Кьеза, Стефан Аль-Шаарави, Риккардо Орсолини, Джакомо Распадори, Матео Ретеги, Джанлука Скамакка, Маттия Дзакканьи.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Фиаско Байера, трудоустройство Луческу и Фариоли. Главные новости за 22 мая
- Грузия объявила заявку на Евро-2024 - в списке есть легионер Шахтера
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО