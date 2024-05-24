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Жиру закончит карьеру в сборной Франции после Евро-2024
Уходит лучший бомбардир "трёхцветных" в истории
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний Оливье Жиру объявил об уходе из сборной Франции после завершения чемпионата Европы-2024.
"Очевидно, что я буду очень скучать по выступлениям за сборную, но моё время подходит к концу. Надо уступать место молодым", – приводит слова нападающего "Милана" L'Equipe.
Дебют Жиру в сборной Франции состоялся в ноябре 2011 года. На счету форварда 57 забитых мячей (рекордный показатель) в 131 сыгранном матче. За этот период Оливье завоевал с "трёхцветными" чемпионат мира-2018, а также Лигу наций-2021.
Напомним, этим летом Жиру перейдёт из итальянского "Милана" в американский "Лос-Анджелес".
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
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