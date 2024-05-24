Жиру закончит карьеру в сборной Франции после Евро-2024

37-летний Оливье Жиру объявил об уходе из сборной Франции после завершения чемпионата Европы-2024.

"Очевидно, что я буду очень скучать по выступлениям за сборную, но моё время подходит к концу. Надо уступать место молодым", – приводит слова нападающего "Милана" L'Equipe.

Дебют Жиру в сборной Франции состоялся в ноябре 2011 года. На счету форварда 57 забитых мячей (рекордный показатель) в 131 сыгранном матче. За этот период Оливье завоевал с "трёхцветными" чемпионат мира-2018, а также Лигу наций-2021.

Напомним, этим летом Жиру перейдёт из итальянского "Милана" в американский "Лос-Анджелес".

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.