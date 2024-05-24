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Соперники Украины, сборная Румынии, объявили предварительный состав команды на Евро-2024
В заявку вошли 28 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
Сборная Румынии объявила предварительный состав команды на Евро-2024.
Голкиперы: Хорациу Молдован, Флорин Нице, Штефан Тырновану, Резван Сава.
Защитники: Андрей Рациу, Василе Могош, Андрей Бурке, Раду Дрегушин, Адриан Рус, Ионуц Неделчару, Богдан Раковицан, Никушор Банку.
Полузащитники: Дейан Сореску, Николае Станчу, Мариус Марин, Александру Чикилдеу, Резван Марин, Константин Грамени, Дариус Олару, Адриан Шут, Деннис Ман, Валентин Михеиле, Яанис Хаджи, Флоринел Коман.
Нападающие: Денис Дрегуш, Джеордже Пушкаш, Денис Алибек, Даниэл Бирлиджя.
Сборная Румынии сыграет против Украины 17 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.
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