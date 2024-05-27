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35 игроков. Сборная Турции обнародовала предварительный состав на Евро-2024
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024. В заявку попали 35 игроков, вскоре девять футболистов будут исключены из списка.
Вратари: Доган Алемдар, Алтай Байындыр, Мерт Гюнок, Угурджан Чакир
Защитники: Зеки Челик, Дженк Озкачар, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Мерих Демирал, Ахметджан Каплан, Самет Акайдын, Мерт Мюлдюр, Ферди Кадиоглу, Абдулкерим Бардакджи
Полузащитники: Хакан Чалханоглу, Салих Озджан, Оркун Кёкчю, Окай Йокушлу, Джан Узун, Каан Айхан, Исмаил Юксек, Берат Эздемир
Нападающие: Арда Гюллер, Юсуф Языджи, Кенан Йылдыз, Энес Юнал, Юнус Акгюн, Абдулкадир Омюр, Бертуг Йылдырым, Керем Актюркоглу, Бариш Йылмаз, Дженк Тосун, Семих Кылычсой, Ирфан Кахведжи, Огуз Айдын
Добавим, что на Евро-2024 Турция сыграет в группе F с Португалией, Чехией и Грузией.
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