Лотар Маттеус: Для меня Гюндоган будет на скамейке запасных на чемпионате Европы

Уже меньше чем через месяц стартует Евро-2024, которое будет принимать у себя Германия. Конечно, местные болельщики и бывшие игроки сборной ожидают от "Бундестима" победы в этом турнире. Лотар Маттеус в своей колонке на Sky Sport заявил, что для Германии было бы лучше, чтобы капитан команды Илкай Гюндоган начинал игру со скамейки запасных.

"Все немецкие болельщики задаются вопросом, кто должен и будет выходить в стартовом составе на первую игру? Наверное, самый волнующий вопрос - кто сыграет в атакующей тройке: Гюндоган или Сане?! По моему мнению, Мусиала - это наша десятка в центре, Виртц - справа, а Сане - слева. По моему мнению, Гюндоган не выйдет в основе. Это также связано с возвращением Тони Крооса, который будет играть на сто процентов. Если бы Нагельсманн не вернул его, то это была бы позиция Гюндогана. Но я думаю, что тройка быстрых волшебников Сане-Мусиала-Виртц сыграют. Это также связано с выступлением Гюндогана и "Барселоны" в этом сезоне, который был довольно посредственным, в отличие от того, когда он был в "Манчестер Сити", Илкай не был таким убедительным. Рядом с Кроосом вам нужен такой игрок, как Андрих, который может причинить боль оппонентам и дать своим партнерам по команде необходимую свободу. Я также не верю, что Гюндоган выйдет на замену первым, когда дело дойдет до создания импульса при счете 0:0. Скорее всего, это будет Томас Мюллер или Никлас Фюлькруг, которые выйдут вместо Кая Гаверца или другого атакующего игрока. Илкай, скорее всего, обеспечит безопасность мяча, когда речь идет об удержании небольшого преимущества. При всем уважении к Гюндогану, я думаю, что он будет сидеть на скамейке запасных", - написал Лотар Маттеус.

Всего Илкай Гюндоган провел в этом сезоне 51 матч, где отметился 5 голами и 14 передачами. Напомним, что на Евро-2024 сборная Германии будет играть в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.