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Защитник Реала отреагировал на то, что его не включили в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2024
Игрок вскоре удалил свою публикацию в Twitter
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес отреагировал на то, что его не включили в
После объявления состава национальной команды Васкес опубликовал в Twitter два смеющихся смайлика, но впоследствии удалил их.
Lucas Vazquez's reaction to being left out of the Spain squad. Via @mundodeportivo. pic.twitter.com/ZTLsaZBwy4— Football España (@footballespana_) May 27, 2024
Напомним, что Лукас за свою команду во всех турнирах сезона 2023/2024 забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 37 матчах.
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