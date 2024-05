Защитник Реала отреагировал на то, что его не включили в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2024

Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес отреагировал на то, что его не включили в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2024.

После объявления состава национальной команды Васкес опубликовал в Twitter два смеющихся смайлика, но впоследствии удалил их.

Lucas Vazquez's reaction to being left out of the Spain squad. Via @mundodeportivo. pic.twitter.com/ZTLsaZBwy4